Дети ветеранов могут получить государственную помощь на оплату обучения

Министерство по делам ветеранов предоставляет государственную финансовую поддержку студентам учреждений профессионального предвысшего или высшего образования, обучающимся по контракту. В 2026–2027 учебном году право на получение сертификата имеют дети участников боевых действий, ветеранов и погибших защитников. Соответствующий порядок утвержден Кабинетом Министров.

Речь идет о компенсации стоимости обучения за один год. Сумма будет выплачиваться в соответствии с условиями договора. Всего на реализацию программы правительство выделило более 320 миллионов гривен.

Как сообщили в Минветеранов, для получения помощи необходимо обратиться в учебное заведение с документами, подтверждающими статус:

члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины;

ребенка участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны;

ребенка ветерана войны, который считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах или находящимся в плену;

ребенка лиц, получивших инвалидность вследствие ранений, увечий, контузий или других повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства;

дети лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства.

Если учебное заведение участвует в проекте, оно вносит информацию о льготнике в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. После этого студент получит сертификат в Дии, который необходимо подтвердить в течение 20 календарных дней со дня получения. Важно, что он является одноразовым. После этого средства поступят на специальный счет учебного заведения.

Правительство постаралось усовершенствовать механизм проекта, поэтому теперь нет обязательства проверять сведения о рождении детей погибших воинов. Кроме того, важной стала ответственность учебных заведений за достоверность и своевременное обновление информации в ЕДЕБО.

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К слову, если студент не успел подтвердить сертификат из-за технического сбоя, его можно будет сформировать повторно.

Излишне полученные учебным заведением средства будут возвращаться в государственный бюджет в течение семи рабочих дней.

Если учащийся самостоятельно оплатил стоимость обучения или ее часть в соответствующем учебном году, учебное заведение после получения средств государственной помощи от Минветеранов возвращает ему уплаченные средства,

– говорится в сообщении.

Напомним, в госбюджете на 2027 год планируется предусмотреть около 18,5 млрд гривен на поддержку ветеранов. Деньги пойдут на медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование, а также на совершенствование системы специалистов, сопровождающих ветеранов и демобилизованных.

В планах государства – обновление сети ветеранских центров и расширение возможностей для санаторно-курортного лечения и оздоровления.