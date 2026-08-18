Стаж можна законно донарахувати без сплати внесків: що змінилося для пенсіонерів

Якщо у призначенні пенсії було відмовлено через недостатній страховий стаж, проте роботодавець подавав звіти про роботу працівника після 1 січня 2004 року, то до страхового стажу такий період донарахуть. Проте ця інформація має бути внесена до Реєстру застрахованих осіб.

Донарахування пенсії відбуватиметься після перевірки в реєстрах

Пенсійний фонд більше не перекладатиме тягар пошуку документів на громадян, які хочуть переглянути свій страховий стаж. Тепер процедура відбувається згідно з Законом України №1058, який набрав чинності 2 серпня 2026 року. Що зміниться для громадян – Пенсійний фонд пояснив 24 Каналу у відповіді на запит

У названому законі є підпункт 6. Він встановив, що для визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуються періоди роботи, за які працедавець нарахував застрахованим особам страхові внески, що були більші за мінімальний і подав про це звітність. Навіть якщо внески не сплачені фактично, то після звернення людини ПФУ може провести перевірку та переглянути стаж.

Iрина Ковпашко Заступник Голови правління ПФУ У разі відсутності в публічних електронних реєстрах (інформаційно-комунікаційних системах) необхідних даних, у тому числі за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку, працівник ПФУ інформує заявника про відсутність таких відомостей та про необхідність їх подання за наявності.

Якщо в реєстрах інформація про страховий стаж відсутня, то під час подання заяви про призначення чи перерахунок пенсії в людини можуть додатково попросити підтверджувальні документи.

Окремо посадовці наголошують: якщо заява про призначення або перерахунок пенсії подається через сервісний центр Пенсійного фонду України, то працівник, який здійснює прийом та обслуговування, надає допомогу у витребуванні недостатніх документів.

Основна мета Закону – це можливість зберегти страховий стаж працівника, який не врахувався через несплату роботодавцем єдиного соціального внеску, якщо звітність все одно подавалася.

У ПФУ нагадали, що стаття 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" визначає умови призначення пенсій за віком. Так щоб вийти на пенсію після досягнення 60 років, необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. У 63 роки стаж має складати не менше 25 років, а в 65 років – не менше 15 років.

Новий закон має спростити перерахунок пенсій

Нагадаємо, якщо потрібні дані вже є в електронній системі, вимагати від людини паперові довідки вже заборонено. Це особливо важливо для людей, які втратили документи або архіви яких були знищені через війну.

При цьому навіть за відсутності стажу українці можуть зробити добровільні внески до пенсійної системи, щоб компенсувати нестачу та отримати звичайну пенсію замість соціальної.