Штраф для дитини може бути незаконним: суд закрив справу через помилку поліції

Хмельницький міськрайонний суд закрив адміністративне провадження проти неповнолітнього юнака, якого поліцейські зупинили за кермування мопедом без дозволу. Суддя визнав протоколи патрульних недопустимими доказами, оскільки їх склали не за встановленою процедурою.

Поліція порушила право підлітка на захист

Суд у Хмельницькому не прийняв докази поліцейських щодо правопорушення 17-річного юнака, якого зупинили за їзду на мопеді Honda Dio без посвідчення водія. Крім того, було зафіксоване й інше порушення – на транспортному засобі стояв номерний знак, який фактично йому не належить. Про це йдеться в матеріалах справи №686/23888/26.

Головна проблема полягала в тому, що поліціянти не забезпечили участі батьків чи офіційних опікунів підлітка під час складання протоколу.

Критична процесуальна помилка правоохоронців призвела до того, що навіть при наявності документів і доказів, вони не можуть притягнути неповнолітнього хлопця до відповідальності. Вони порушили його право на захист.

Через це мати юнака подала до суду клопотання про закриття справи через істотне порушення проти її сина. Законодавство України та міжнародні норми чітко зобов'язують залучати батьків або опікунів під час притягнення неповнолітніх до юридичної відповідальності.

Відповідно до Конвенції про права дитини, в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, насамперед увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Відтак, забезпечення права на захист неповнолітньої особи при її притягненні до будь-якого виду юридичної відповідальності, здійснюється шляхом обов`язкового залучення законного представника,

– зазначив суддя.

Тобто поліцейські діяли б законно, якби, дізнавшись про вік особи, негайно повідомили його батьків. Опитування та складання протоколу дозволяється проводити лише після їхнього прибуття. При чому перебування на місці бабусі чи дідуся не змінює ситуацію, якщо вони не є законними опікунами дитини.

Саме у цій справі присутність баби та діда під час оформлення матеріалів суд не визнав належним представництвом. Не було жодних доказів того, що вони офіційно здійснюють опіку над дитиною.

Суд скасував протоколи та закрив справу

Через грубі процесуальні порушення суд визнав оформлені протоколи недопустимими. Оскільки первинна доказова база втратила юридичну силу, суд ухвалив рішення повністю закрити провадження у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Це рішення є важливим прецедентом для українських водіїв та їхніх батьків: якщо правоохоронці порушують процедуру та ігнорують права неповнолітніх, це може повністю знівелювати матеріали обвинувачення в суді.

Неповнолітні за кермом загрожують безпеці

Нагадаємо, раніше поліція Києва повідомляла про 17-річного хлопця, який без дозволу взяв бабусин Ford Fiesta, посадив у машину двох 15-річних друзів і влаштував нічні перегони. Підліток був напідпитку, не реагував на вимоги поліції зупинитися та намагався втекти. На юнака склали адмінматеріали, а слідчі кваліфікували його дії, зокрема, як опір правоохоронцю.

А на Львівщині чоловік посадив малолітню доньку за кермо автомобіля та знімав це на відео. Дівчинка натиснула на газ і поїхала, залишивши батька позаду. В авто також перебував її малолітній брат. ДТП не сталося, однак поліція притягнула 28-річного батька до відповідальності за передачу керування дитині.

У Львові поліціянти помітили за кермом авто 13-річного хлопця. Виявилося, що мати в цей час перебувала на задньому сидінні, коли дитина керувала машиною. Правоохоронці оштрафували за це матір неповнолітнього.