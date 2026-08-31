Експертиза для НАБУ і САП стане незалежною: що саме пропонують у Раді

Народні депутати України ініціюють законодавче врегулювання незалежної експертизи для НАБУ та САП. Таку вимогу має виконати держава в межах програми підтримки Ukraine Facility.

Що передбачає законопроєкт №15569

Одна з вимог Європейського Союзу щодо отримання грошей для України говорить про потребу незалежної експертизи антикорупційних органів. Для цього в Верховній Раді мають проголосувати за законопроєкт №15569.

У картці законопроєкту йдеться про те, що модель судово-експертної діяльності, яка чинна зараз в Україні, не забезпечує достатніх інституційних гарантій незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відомі випадки затягування строків проведення експертиз щодо боротьби з корупцією та стороннього впливу на експертів. Мета законопроєкту – реорганізація Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз Міністерства юстиції України.

За словами одного з авторів проєкту Ярослава Железняка, згідно з новими правилами директора антикорупційних органів має обирати конкурсна комісія. Тоді як звільнити його дозволятимуть лише за наявності вичерпних підстав.

Крім того, хоча НАБУ і САП будуть підпорядковані Мін'юсту, вони матимуть максимальні гарантії незалежності. Створюватиметься наглядова рада і проводитиметься власна атестація експертів.

Простіше кажучи, кваліфікацію не відберуть за те, що людина працює над незручною справою. Таким чином ініціатива на 100% відповідає вимогам ЄС,

– уточнив нардеп.

Законопроєкт запровадить пряму заборону вказування того, що експертам варто писати у висновку. Зокрема, буде створено окремий канал для повідомлень про тиск, а також діятиме своя дисциплінарна палата і відкриті методики в публічному реєстрі.

Якщо вимога буде виконана до кінця 2026 року, то в бюджет за програмою Ukraine Facility надійде 124 мільйони євро.

У Раді блокують закони для отримання Ukraine Facility

За 2024 – 2027 роки Україна може сумарно отримати 50 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility, якщо виконає визначені вимоги. Дослідження організації "Голка" показало, що серед фракцій Верховної Ради найменше законопроєкти з плану підтримує "Батьківщина".

Із 41 проаналізованого документа представники фракції голосували "за" менш ніж у 17% випадків, чим відкрито не підтримували реформи з цього переліку. Особливо це стосується природоохоронних реформ.