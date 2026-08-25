Як голосують за закони Ukraine Facility

Найнижчий показник підтримки законопроєктів, необхідних для виконання плану Ukraine Facility, наразі має фракція "Батьківщина", свідчать дані дослідження організації "Голка".

Автори проаналізували голосування за 41 документ із переліку програми.

Виявилося, що "Батьківщина" голосує "за" менш ніж у 17% законопроєктів із плану Ukraine Facility. Тоді як за всі інші питання – в середньому у 35% випадків.

Крім того, "Батьківщина", за результатами аналізу, стала єдиною фракцією, яка відкрито голосувала "проти" реформ із цього переліку. Частка таких голосів становила 7,4%.

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Для порівняння, депутати "Слуги народу" підтримували євроінтеграційні закони приблизно у 80% випадків, а депутатська група "Довіра" – майже у 75%.

Фото: Як фракції голосували за проєкти Ukraine Facility / "Голка"

Чому це важливо для отримання коштів ЄС

В організації наголошують, що виконання законодавчих зобов’язань за Ukraine Facility безпосередньо пов'язане з отриманням коштів від ЄС.

Нещодавно ЄС схвалила додаткові 8,3 мільярда євро через механізм Ukraine Support Loan, але для цього Україна має виконати зобов’язання у сферах верховенства права та боротьби з корупцією,

– підкреслила голова "Голки" Ірина Федорів.

Окремо автори дослідження звернули увагу на екологічні законопроєкти, передбачені планом Ukraine Facility. За їхніми даними, депутати "Батьківщини" не дали жодного голосу за відповідні природоохоронні рішення.

Водночас провал кожного голосування призводить до затягування необхідних реформ та затримує бюджетне фінансування України.

Нагадаємо, на початку червня Україна отримала сьомий транш фінансування у рамках межах Ukraine Facility від ЄС. Він був ухвалений на основі проведених реформ і становив 2,8 мільярда євро.