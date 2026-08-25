Как голосуют за законы Ukraine Facility

Самый низкий показатель поддержки законопроектов, необходимых для выполнения плана Ukraine Facility, на данный момент имеет фракция "Батькивщина", свидетельствуют данные исследования организации "Голка".

Авторы проанализировали голосование по 41 документу из перечня программы.

Оказалось, что "Батькивщина" голосует "за" менее чем в 17% законопроектов из плана Ukraine Facility. Тогда как по всем остальным вопросам – в среднем в 35% случаев.

Кроме того, "Батькивщина", по результатам анализа, стала единственной фракцией, которая открыто голосовала "против" реформ из этого перечня. Доля таких голосов составила 7,4%.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Для сравнения: депутаты "Слуги народа" поддерживали законы о евроинтеграции примерно в 80% случаев, а депутатская группа "Доверие" – почти в 75%.

Фото: Как фракции голосовали за проекты Ukraine Facility / "Игла"

Почему это важно для получения средств ЕС

В организации отмечают, что выполнение законодательных обязательств в рамках Ukraine Facility напрямую связано с получением средств от ЕС.

Недавно ЕС одобрил дополнительные 8,3 миллиарда евро через механизм Ukraine Support Loan, но для этого Украина должна выполнить обязательства в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией,

– подчеркнула глава "Иглы" Ирина Федорив.

Отдельно авторы исследования обратили внимание на экологические законопроекты, предусмотренные планом Ukraine Facility. По их данным, депутаты "Батькивщины" не отдали ни одного голоса за соответствующие природоохранные решения.

В то же время провал каждого голосования приводит к затягиванию необходимых реформ и задерживает бюджетное финансирование Украины.

Напомним, в начале июня Украина получила седьмой транш финансирования в рамках программы Ukraine Facility от ЕС. Он был одобрен на основе проведенных реформ и составил 2,8 миллиарда евро.