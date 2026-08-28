За його словами, остаточні висновки щодо підозрюваних можна робити після рішень суду. Про це глава ОП розповів у інтерв'ю для телемарафону.

Що сказав Буданов?

Очільник Офісу Президента прокоментував останні корупційні скандали в Україні. Буданов зауважив, що подібні випадки в Україні відбуваються хвилями.

Глава ОП сказав, що для українського суспільства це вкрай важливе питання.

Важливість боротьби з корупцією – це тема номер один, згідно з різними дослідженнями,

– розповів посадовець.

Він вважає сам факт того, що їх виявляють та відкрито обговорюють у суспільстві, є прикладом роботи демократичних інститутів. Водночас Буданов визнає, що проблеми є, і їх необхідно вирішувати.

Окремо чиновник торкнувся розслідування справи "Форест Гамп". Він закликав утриматися від передчасних оцінок щодо її учасників.

Поки немає рішення суду, ніхто не може бути визначений винним чи невинним,

– наголосив Буданов.

Він висловив впевненість у тому, що Вищий антикорупційний суд спроможний вести цю справу.

Нещодавно очільник ОП прокоментував інформацію про те, що його ім'я лунало на записах прослуховування його заступниці, Ірини Мудрої, яку підозрюють у корупції. Буданов відповів, що нехай із цим розбирається суд.

Також адвокат Мудрої повідомив, що за жінку вже внесли частину застави. Зазначимо, що після судового засідання ексзаступниця голови ОП заявила, що має широке коло контактів, тому планує звертатися до знайомих з проханням допомогти зібрати кошти для застави.

Окрім того, у середу, 26 серпня, за посадовця Офісу Президента Віктора Дубовика внесли 7 мільйонів гривень застави. Чиновник є одним із фігурантів спецоперації НАБУ та САП "Форест Гамп".