По его словам, окончательные выводы в отношении подозреваемых можно делать после вынесения судебных решений. Об этом глава ОП рассказал в интервью для телемарафона.

Что сказал Буданов?

Глава Офиса Президента прокомментировал последние коррупционные скандалы в Украине. Буданов отметил, что подобные случаи в Украине происходят волнами.

Глава ОП сказал, что для украинского общества это крайне важный вопрос.

Важность борьбы с коррупцией – это тема номер один, согласно различным исследованиям,

– рассказал чиновник.

Он считает сам факт того, что их выявляют и открыто обсуждают в обществе примером работы демократических институтов. В то же время Буданов признает, что проблемы есть, и их необходимо решать.

Отдельно чиновник коснулся расследования дела "Форест Гамп". Он призвал воздержаться от преждевременных оценок в отношении его участников.

Пока нет решения суда, никто не может быть признан виновным или невиновным,

– подчеркнул Буданов.

Он выразил уверенность в том, что Высший антикоррупционный суд способен вести это дело.

Недавно глава ОП прокомментировал информацию о том, что его имя фигурировало в записях прослушивания его заместительницы Ирины Мудрой, которую подозревают в коррупции. Буданов ответил, что пусть с этим разбирается суд.

Также адвокат Мудрой сообщил, что за женщину уже внесли часть залога. Отметим, что после судебного заседания экс-заместительница главы ОП заявила, что имеет широкий круг контактов, поэтому планирует обращаться к знакомым с просьбой помочь собрать средства для залога.

Кроме того, в среду, 26 августа, за чиновника Офиса Президента Виктора Дубовика внесли 7 миллионов гривен залога. Чиновник является одним из фигурантов спецоперации НАБУ и САП "Форест Гамп".