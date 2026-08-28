По его словам, окончательные выводы в отношении подозреваемых можно делать после вынесения судебных решений. Об этом глава ОП рассказал в интервью для телемарафона.
Что сказал Буданов?
Глава Офиса Президента прокомментировал последние коррупционные скандалы в Украине. Буданов отметил, что подобные случаи в Украине происходят волнами.
Глава ОП сказал, что для украинского общества это крайне важный вопрос.
Важность борьбы с коррупцией – это тема номер один, согласно различным исследованиям,
– рассказал чиновник.
Он считает сам факт того, что их выявляют и открыто обсуждают в обществе примером работы демократических институтов. В то же время Буданов признает, что проблемы есть, и их необходимо решать.
Отдельно чиновник коснулся расследования дела "Форест Гамп". Он призвал воздержаться от преждевременных оценок в отношении его участников.
Пока нет решения суда, никто не может быть признан виновным или невиновным,
– подчеркнул Буданов.
Он выразил уверенность в том, что Высший антикоррупционный суд способен вести это дело.
Недавно глава ОП прокомментировал информацию о том, что его имя фигурировало в записях прослушивания его заместительницы Ирины Мудрой, которую подозревают в коррупции. Буданов ответил, что пусть с этим разбирается суд.
Также адвокат Мудрой сообщил, что за женщину уже внесли часть залога. Отметим, что после судебного заседания экс-заместительница главы ОП заявила, что имеет широкий круг контактов, поэтому планирует обращаться к знакомым с просьбой помочь собрать средства для залога.
Кроме того, в среду, 26 августа, за чиновника Офиса Президента Виктора Дубовика внесли 7 миллионов гривен залога. Чиновник является одним из фигурантов спецоперации НАБУ и САП "Форест Гамп".