Об этом Суспильному сообщил ее адвокат Артем Крикун-Труш.

За Мудру начали вносить залог

Сторона защиты сообщила журналистам, что часть залога за Ирину Мудру уже внесена, однако точную сумму внесенных средств не назвали.

В то же время адвокат отметил, что залог оплачивают несколько залогодателей.

Напомним, 25 августа ВАКС избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен.

Прокуроры просили суд установить для Мудрой залог в размере 150 миллионов гривен, а адвокаты – не применять меру пресечения.

После решения суда Мудрая заявила, что постарается собрать необходимую сумму. По ее словам, часть средств у нее есть, а остальное она надеется получить с помощью друзей и знакомых.

Бывшая заместительница главы ОП отмечала, что имеет широкий круг контактов, поэтому планирует обращаться к знакомым с просьбой помочь собрать средства для залога.