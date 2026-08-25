Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

Что сказала Мудра о залоге?

После завершения заседания Высшего антикоррупционного суда Ирина Мудра прокомментировала решение суда, избравшего ей меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 20 миллионов гривен.

Бывший заместитель главы Офиса президента заявила, что постарается найти необходимую сумму. Она отметила, что у него есть часть собственных средств, а также рассчитывает на финансовую помощь друзей и знакомых.

Я попытаюсь найти такую ​​сумму,

– сказала Мудрая.

По ее словам, у нее много контактов, поэтому планируется обратиться к людям из своего круга общения с просьбой помочь собрать необходимые средства.

Напомним, ВАКС взял Ирину Мудрую под стражу на 60 дней, но определил альтернативу – 20 миллионов гривен залога. Прокуратура просила залог в 150 миллионов гривен и настаивала на риске побега, в частности, ссылаясь на записи разговоров Мудрой с Никитасем и ее дочерью о возможном проживании за границей.

В свою очередь, защита просил не применять меру пресечения. За Мудру поручились два человека, среди них главный раввин Киева Йонатан Маркович.

Отметим, Прокурор САП заявил, что Ирина Мудра может владеть активами более чем на 250 миллионов гривен, в том числе недвижимостью, ценными бумагами, средствами на счетах, дорогими украшениями и автомобилем Range Rover. По версии обвинения, часть активов могла быть не задекларирована, а Мудра якобы намеревалась переоформить их на близких. Учитывая это и риск возможного выезда за границу, прокурор просил определить 150 миллионов гривен залога.