Про це Суспільному повідомив її адвокат Артем Крикун-Труш.

За Мудру почали вносити заставу

Сторона захисту розповіла журналістам, що частину застави за Ірину Мудру вже внесли, однак не назвали точну суму коштів.

Водночас адвокат зазначив, що заставу сплачують кілька заставодавців.

Нагадаємо, 25 серпня ВАКС обрав запобіжний захід фігурантці у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень.

Прокурори просили суд визначити для Мудрої заставу у розмірі 150 мільйонів гривень, а адвокати – не застосовувати запобіжний захід.

Після рішення суду Мудра заявила, що намагатиметься зібрати необхідну суму. За її словами, частину коштів вона має сама, а решту сподівається отримати з допомогою друзів і знайомих.

Ексзаступниця голови ОП зазначала, що має широке коло контактів, тому планує звертатися до знайомих з проханням допомогти зібрати кошти для застави.