Генерала спросили, что он думает по поводу сложившейся ситуации. На это он ответил в комментарии для hromadske.
Что сказал Буданов о "пленках Мудрой"?
Начальник ОП не скрывает, что общался с Мудрой после ее увольнения, которое стало следствием обнародования антикоррупционными органами материалов расследования. На записях якобы звучит также имя самого Буданова.
Пусть суд разбирается, где что звучит. У нас, знаете, многое где звучит,
– высказался он.
При этом руководитель ОП отметил, что "увольнение – это юридический процесс", а он "никогда от людей не отворачивается, пока не будет окончательных выводов".Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Следует уточнить, что несколькими днями ранее на вопросы журналистов 24 Канала Кирилл Буданов ответил подобным способом. Тогда он подчеркнул, что ситуация должна решаться, прежде всего, в судебной плоскости.
Так, Ирина Мудра уже предстала перед судом, поэтому стоит дождаться решения председательствующего судьи Высшего антикоррупционного суда.
Ранее Владимир Зеленский также высказался о подозрениях работникам Офиса Президента. Он заявил, что обнародованной информации было достаточно для увольнения Мудрой и еще одного работника департамента. В то же время часть деталей дела президент узнал одновременно с общественностью, поэтому не считает целесообразным комментировать все его обстоятельства.
В то же время, эксминистр обороны Михаил Федоров призвал президента публично ответить, знал ли он о возможных коррупционных нарушениях в правительстве.