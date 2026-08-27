Генерала спросили, что он думает по поводу сложившейся ситуации. На это он ответил в комментарии для hromadske.

Что сказал Буданов о "пленках Мудрой"?

Начальник ОП не скрывает, что общался с Мудрой после ее увольнения, которое стало следствием обнародования антикоррупционными органами материалов расследования. На записях якобы звучит также имя самого Буданова.

Пусть суд разбирается, где что звучит. У нас, знаете, многое где звучит,

– высказался он.

При этом руководитель ОП отметил, что "увольнение – это юридический процесс", а он "никогда от людей не отворачивается, пока не будет окончательных выводов".

Следует уточнить, что несколькими днями ранее на вопросы журналистов 24 Канала Кирилл Буданов ответил подобным способом. Тогда он подчеркнул, что ситуация должна решаться, прежде всего, в судебной плоскости.

Так, Ирина Мудра уже предстала перед судом, поэтому стоит дождаться решения председательствующего судьи Высшего антикоррупционного суда.

Ранее Владимир Зеленский также высказался о подозрениях работникам Офиса Президента. Он заявил, что обнародованной информации было достаточно для увольнения Мудрой и еще одного работника департамента. В то же время часть деталей дела президент узнал одновременно с общественностью, поэтому не считает целесообразным комментировать все его обстоятельства.

В то же время, эксминистр обороны Михаил Федоров призвал президента публично ответить, знал ли он о возможных коррупционных нарушениях в правительстве.