Генерала запитали, що він думає щодо ситуації. На це він відповів у коментарі hromadske.

Що сказав Буданов про "плівки Мудрої"?

Начальник ОП не приховує, що спілкувався з Мудрою після її звільнення, яке стало наслідком оприлюдення антикорупційними органами матеріалів розслідування. На записах нібито лунає також ім'я самого Буданова.

Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає,

– висловився він.

При цьому, керівник ОП зазначив, що "звільнення – це юридичний процес", а він "ніколи від людей не відвертається, допоки не буде остаточних висновків".

Слід уточнити, що декількома днями раніше на запитання журналістів 24 Каналу Кирило Буданов відповів подібним способом. Тоді він наголосив, що ситуація має вирішуватися передусім у судовій площині.

Так, Ірина Мудра уже постала перед судом, тому варто дочекатися рішення головуючого судді Вищого антикорупційного суду.

Раніше Володимир Зеленський також висловився щодо підозр працівникам Офісу Президента. Він заявив, що оприлюдненої інформації було достатньо для звільнення Мудрої та ще одного працівника департаменту. Водночас частину деталей справи президент дізнався одночасно з громадськістю, тому наразі не вважає за доцільне коментувати всі її обставини.

Водночас ексміністр оборони Михайло Федоров закликав президента публічно відповісти, чи знав він про можливі корупційні порушення в уряді.