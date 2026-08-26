Про це повідомила працівниця пресслужби ВАКС Катерина Шипілова у коментарі "Укрінформ".

Що відомо про справу?

У середу, 26 серпня, за фігуранта кримінального провадження сплатили всю фінансову гарантію.

За Дубовика внесли повну суму застави,

– зазначила речниця суду.

Відповідний запобіжний захід йому раніше визначив Вищий антикорупційний суд у межах розслідування операцій "Форест Гамп" і "Феміда".

Кілька днів тому прокурор САП назвав прізвища їхньої спільної з НАБУ спецоперації під назвою "Форест Гамп". Віктор Дубовик був серед фігурантів.

У вівторок, 25 серпня, спеціальна антикорупційна прокуратура розкрила нові подробиці щодо того, звідки взяли гроші на заставу для ексміністра енергетики Германа Галущенка. Слідчі зафіксували передачу готівки Ірині Мудрій.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, під час судового засідання прокурор САП розкрив, що 9 червня бізнесмен Тімур Міндіч передав ексзаступниці голови Офісу Президента кошти для внесення застави за Германа Галущенка.

Водночас адвокат Ірини Мудрої повідомив, що за жінку вже внесли частину застави. Зазначимо, що після судового засідання ексзаступниця голови ОП заявила, що має широке коло контактів, тому планує звертатися до знайомих з проханням допомогти зібрати кошти для застави.