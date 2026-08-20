До гучної справи причетні колишні та чинні посадовці, нардепи та керівники банку. Про це повідомило Суспільне.

Що сказали у САП?

Правоохоронці розслідують діяльність злочинного угруповання в межах спецоперації "Форест Гамп". Колишнього депутата підозрюють у керівництві організацією, рейдерстві, відмиванні коштів та підготовці до заволодіння майном.

У четвер, 20 серпня, під час судового засідання САП назвала інших фігурантів розслідування. За версією слідства, до діяльності угруповання причетні:

ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

народний депутат Вадим Столар;

екснардеп Максим Микитась;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик.

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

колишні голови правління державного Sense Bank Микола Гладищенко і Олег Ступак;

начальниця департаменту державного Sense Bank Людмила Снігур.

особи, повʼязані з Микитасем: Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Правоохоронці стверджують, що справа охоплює кілька епізодів. Підозрювані могли впливати на державні органи та установи, корпоративні права підприємств та фінансові операції.

Що відомо про операцію "Форест Гамп"?

У середу, 19 серпня, НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної спецоперацію під назвою "Форест Гамп". Правоохоронці заявляли про викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинних і колишніх народних депутатів України, а також чиновників з ОП.

За версією слідства, учасники схеми незаконно заволоділи активами кількох підприємств на загальну суму понад 248 мільйонів гривень. Крім того, вони намагалися встановити контроль над київською нерухомістю, яку оцінюють більш ніж у 207 мільйонів гривень.

Для захоплення майна використовували кілька способів. Серед них – підроблення документів і судових рішень, фіктивні борги, злам державних реєстрів та вплив на розгляд скарг у Мін'юсті.