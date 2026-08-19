Про це повідомляє НАБУ.

Що відомо про операцію "Форест Гамп"?

До організації, за даними правоохоронців, могли входити високопосадовці Офісу Президента та інші особи.

У нас спасіння рядового Раяна, правильно? Але тільки, бл*ть, тільки недоумок може записати на своїх дітей воровання коштів на їх навчання. А ви знали, що він хазяїн? Ага. Вже готові вже все признавати, так? Явка з повинною, як говориться, так? Так. А я ї*бу, ну там чотири мішки. Ї*ать твою мать. Якщо ми це зробимо, просто, бл*ть, нах*й, ви можете самі, бл*ть, їхати в Офіс президента, самі. Ось повірте мені, я ж бачу це,

– йдеться на плівках.

Перші плівки з операції "Форест Гамп": дивіться відео

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що, за його інформацією, у справі може фігурувати чинний депутат від колишньої партії "ОПЗЖ", а також відомий забудовник.

Водночас джерела "Української правди" повідомили, що слідчі дії НАБУ та САП проводять, зокрема, у заступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрої та народного депутата Вадима Столара.

Операція також стосується колишнього народного депутата Максима Микитася. Серед можливих фігурантів справи також можуть бути чиновники Міністерства юстиції та представники "Сенс Банку".

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, яка, за даними слідства, заволоділа понад 37 мільйонами гривень благодійних внесків, призначених для підтримки України після початку повномасштабного вторгнення.

Організатором схеми правоохоронці вважають колишнього державного секретаря МЗС України, який обіймав цю посаду у 2020 – 2024 роках. За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Банькова, однак офіційно його ім'я НАБУ не називає. За версією слідства, кошти міжнародних партнерів та донорів замість офіційних рахунків держави спрямовували на рахунок підконтрольної громадської організації, після чого їх переводили через ФОПи та компанії у готівку.

Відмиті гроші, як стверджують правоохоронці, використовували для особистого збагачення, а для приховування схеми виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди. Про підозру повідомили чотирьом особам, серед яких колишні працівники МЗС, керівник громадської організації та її бухгалтер.