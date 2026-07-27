Організатором схеми НАБУ вважає колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України, який обіймав цю посаду у 2020 – 2024 роках. ЗМІ припускають, що мовиться саме про Олександра Банькова.

Що відомо про корупційну схему?

За версією слідства, після початку повномасштабної війни посадовець переконував міжнародних партнерів, іноземних донорів та працівників українських дипломатичних установ за кордоном перераховувати фінансову допомогу не на офіційні рахунки держави, а на банківський рахунок підконтрольної йому громадської організації.

Вони юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду Міністерства закордонних справ України. Надалі гроші перераховувалися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, після чого надходили до конвертаційних центрів для переведення у готівку.

Відмиті кошти використовувалися для особистого збагачення учасників організованої групи. Щоб приховати незаконне походження та створити видимість законної діяльності громадської організації, учасники схеми виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди.

Наразі слідством встановлено факти легалізації коштів на загальну суму понад 37 мільйонів гривень, що на момент вчинення ймовірних злочинів становило приблизно 1,28 мільйона доларів США.

Про підозру повідомили чотирьом особам. Серед них – колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України, якого слідство вважає організатором схеми, колишній керівник апарату державного секретаря МЗС, який нині працює дипломатичним працівником, колишній радник міністра закордонних справ та керівник громадської організації, через яку проходили кошти, а також бухгалтер цієї організації.

Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), частиною п'ятою статті 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном в особливо великих розмірах чи організованою групою) та частиною третьою статті 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють усі обставини можливого злочину, а також перевіряють причетність інших осіб до схеми.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ прокоментували ситуацію із повідомленням про підозру Олександру Банькову. Там наголосили, що відомство дотримується політики "нульової терпимості" до будь-яких проявів корупції та не покриває осіб, яких підозрюють у протиправній діяльності.

Також у МЗС зазначили, що нинішнє розслідування НАБУ є, зокрема, результатом внутрішнього аудиту самого міністерства та його співпраці з правоохоронними органами.

Аудитом Міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення. Відповідні відомості Міністерством були передані до правоохоронних органів. Надалі Міністерством надавалося та надається усе необхідне сприяння в роботі правоохоронних органів у цій справі,

– повідомили у пресслужбі МЗС.

Нагадаємо, нещодавно колишній посол України в Республіці Кіпр Сергій Ніжинський звинуватив Міністерство закордонних справ у масштабній корупції, а також заявив про тиск і погрози з боку керівництва відомства. У відомстві ці заяви відкинули, назвавши їх брехливими, безпідставними та частиною "брудної дискредитаційної кампанії".