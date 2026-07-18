Офіційний коментар щодо слів Ніжиснького надали 24 Каналу в пресслужбі МЗС. Там зауважили, що звернуться до компетентних органів із запитом на проведення ретельної перевірки зроблених заяв.

Що сказали в МЗС у відповідь на звинувачення Ніжиського?

У відомстві різко відкинули "брехливі та безпідставні звинувачення у нібито корупції чи інших протиправних діях, які не мають під собою жодних підстав".

Там звернули увагу на те, що свідчення на засіданні тимчасової слідчої комісії надавалися під запис та розписку, згідно із Законом України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України".

Важливо! Введення комісії в оману передбачає покарання за статтею 384 Кримінального Кодексу України.

У пресслужбі припустили, що Ніжинським міг рухати мотив помсти після відкликання з посади посла на Кіпрі. Однак, підкреслюють у МЗС, "це не додає правдивості озвученим звинуваченням".

Там додали, що дії Ніжинського, зокрема винесення в публічну площину особистого конфлікту з кандидатом на посаду почесного консула України в Республіці Кіпр Еллінасом Христодулосом і низка пов'язаних із цим скандалів, негативно вплинули на зовнішньополітичні інтереси України.

У відомстві вважають, що це створило репутаційні ризики для двосторонніх відносин із Кіпром, а також для МЗС і держави загалом. Там також зазначили, що нинішні заяви експосла активно поширюють російські та проросійські інформаційні ресурси.

Переконані, що потік свідомості та безпідставних звинувачень лише підтверджує своєчасність та правильність рішення про відкликання згаданої особи з посади посла,

– йдеться в коментарі МЗС.

Про що говорив Ніжинський?

17 липня під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради експосол України на Кіпрі Сергій Ніжинський заявив, що головною проблемою МЗС є системна корупція, яка, за його словами, охопила все міністерство.

Він також стверджував, що відомство нібито "пронизане" агентами Росії. За словами Ніжинського, через відмову погодити призначення громадянина Кіпру Еллінаса Христодулоса почесним консулом України на нього чинили тиск і погрожували відкликанням.

Дипломат заявив, що не підтримав кандидатуру через інформацію про можливі зв'язки Христодулоса зі схемами часів Віктора Януковича.

Експосол також повідомив про нібито виявлену на Кіпрі корупційну схему за участю окремих дипломатів, заявив про погрози своїй родині та стверджував, що іноземні спецслужби попереджали його про можливу загрозу викрадення. Він звернувся до президента з проханням надати йому державну охорону.