Организатором схемы НАБУ считает бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины, занимавшего этот пост в 2020 – 2024 годах. СМИ предполагают, что говорится именно об Александре Банькове.

Что известно о коррупционной схеме?

По версии следствия, после начала полномасштабной войны чиновник убеждал международных партнеров, иностранных доноров и работников украинских дипломатических учреждений за границей перечислять финансовую помощь не на официальные счета государства, а на банковский счет подконтрольной ему общественной организации.

Они юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда Министерства иностранных дел. В дальнейшем деньги перечислялись на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, после чего поступали в конвертационные центры для обналичивания.

Отмытые средства использовались для личного обогащения участников организованной группы. Чтобы скрыть незаконное происхождение и создать видимость законной деятельности общественной организации, участники схемы производили фиктивные письма и заключали грантовые соглашения.

Следствием установлены факты легализации средств на общую сумму более 37 миллионов гривен, что на момент совершения вероятных преступлений составило примерно 1,28 миллиона долларов США.

О подозрении сообщили четырем лицам. Среди них бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины, которого следствие считает организатором схемы, бывший руководитель аппарата государственного секретаря МИД, ныне работающий дипломатическим работником, бывший советник министра иностранных дел и руководитель общественной организации, через которую проходили средства, а также бухгалтер этой организации.

Действия подозреваемых квалифицированы по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), части пятой статьи 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом в особо крупных размерах или организованной группой) и частью третьей статьи 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

Досудебное расследование продолжается. Детективы устанавливают все обстоятельства возможного преступления, а также проверяют причастность других лиц к схеме.

В пресс-службе Министерства иностранных дел прокомментировали ситуацию с сообщением о подозрении Александру Банькову. Там подчеркнули, что ведомство придерживается политики "нулевой терпимости" к каким-либо проявлениям коррупции и не покрывает лиц, подозреваемых в противоправной деятельности.

Также в МИД отметили, что нынешнее расследование НАБУ является, в частности, результатом внутреннего аудита министерства и его сотрудничества с правоохранительными органами.

Аудитом Министерства были выявлены, а Государственной аудиторской службой Украины подтверждены факты возможных злоупотреблений с определенными объемами помощи, которые собирались на счета в начале полномасштабного вторжения. Соответствующие сведения Министерством были переданы правоохранительным органам. В дальнейшем Министерством предоставлялось и оказывается все необходимое содействие в работе правоохранительных органов по этому делу,

– сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, недавно бывший посол Украины в Республике Кипр Сергей Нежинский обвинил Министерство иностранных дел в масштабной коррупции , а также заявил о давлении и угрозах со стороны руководства ведомства. В ведомстве эти заявления отвергли, назвав их лживыми, безосновательными и частью "грязной дискредитационной кампании".