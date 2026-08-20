Про це повідомляє НАБУ.

Що відомо про нові деталі операції?

За даними НАБУ та САП, новий епізод операції "Форест Гамп" отримав назву "Феміда". Слідчі вважають, що до організації рейдерських схем могли бути залучені чинний та колишній народні депутати, представники Офісу Президента та Міністерства юстиції, судді й хакери.

За версією слідства, учасники схеми незаконно заволоділи активами кількох підприємств на загальну суму понад 248 мільйонів гривень. Крім того, вони намагалися встановити контроль над київською нерухомістю, яку оцінюють більш ніж у 207 мільйонів гривень.

В одному з епізодів, як повідомляє НАБУ, йшлося про об'єкти нерухомості в центрі Києва загальною вартістю понад 500 мільйонів гривень.

Для захоплення майна, за даними слідства, використовували кілька способів. Серед них – підроблення документів і судових рішень, фіктивні борги, злам державних реєстрів та вплив на розгляд скарг у Мін'юсті.

У межах розслідування НАБУ також опублікувало записи розмов фігурантів. На них, за даними слідства, обговорюються гроші за потрібні рішення та можливість встановити контроль над підприємствами.

На фінансування незаконної діяльності, за версією слідства, витратили щонайменше 514 тисяч доларів. Розслідування операції "Форест Гамп" триває.