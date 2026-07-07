Цифровий образ обличчя тепер обов'язковий: МВС змінило правила іспитів для майбутніх водіїв

У Сервісних центра МВС впроваджують нові правила складання іспитів. Тепер для проходження обов'язково має бути відцифрований образ обличчя людини у відповідній базі.

Що змінюється в складанні іспитів для кандидатів у водії?

У Сервісних центрах МВС ввели нову процедуру, необхідну для складання теоретичного та практичного іспитів для отримання посвідчення водія. Наказом Міністерства внутрішніх справ ввели обов'язковий відцифрований образ обличчя людини, передає Головний сервісний центр.

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Цифровий образ зберігатиметься в Єдиному державному реєстрі МВС. Його наявність забезпечує адміністратор Сервісного центру, який перед початком теоретичного або практичного іспиту має сфотографувати людину.

Разом з цифровим образом обличчя в реєстр записують й інші відомості про кандидата.

Як пояснюють фахівці, нова вимога потрібна виключно для ідентифікації людини й збільшення прозорості процедури складання іспитів.

Крім того, МЗС вніс ще одну зміну для кандидатів, які складають теоретичний іспит. За новими правила, в екран моніторів Сервісних центрів вмонтують технічні засоби контролю. Під час тестування вони періодично фотографуватимуть кандидата. Фото автоматично будуть порівнювати з відцифрованим образом обличчя, що є в реєстрі. Таким чином підтверджуватиметься, що іспит проходить саме кандидат у водії, а не хтось замість нього.

Таке рішення спрямоване на підтвердження особи, яка складає іспит, та мінімізацію ризиків стороннього втручання чи порушення встановленої процедури,

– уточнили в Головному Сервісному центрі.

Важливо, що Сервісні центри не проводять процедуру створення образу обличчя, якщо людині не потрібно складати іспити. Тобто кандидатам у водії не потрібно звертатися окремо лише для цього. Адміністратори зроблять все необхідне вже перед складанням іспиту.

Теоретичний іспит на водійські права можна скласти без автошколи

Закон дозволяє кандидатам самостійно вивчити правила дорожнього руху та одразу складати теорію в Сервісному центрі МВС. Перед іспитом потрібно лише повідомити адміністратора, що підготовка проходила без навчання в автошколі, адже в державних реєстрах не буде інформації про проходження курсу.

Водночас для складання практичного іспиту навчання в автошколі залишається обов'язковим. За даними МВС, з першої спроби його успішно складають лише 16% кандидатів, імовірно, через недостатню підготовку водіїв.