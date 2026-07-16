Чергові зміни в уряді: хто саме має право пропонувати кандидатів на посади міністрів

У четвер, 16 липня, Верховна Рада ухвалить рішення про призначення міністрів уряду Сергія Корецького. Імена кандидатів уже відомі й, швидше за все, народні депутати голосуватимуть за них пакетом, тобто за всіх одразу.

Хто пропонує кандидатури міністрів на розгляд нардепів

Уряд в Україні змінюють не часто, проте за останній рік Верховна Рада вже вдруге голосує за призначення нових міністрів. 24 Канал розповідає, як визначаються кандидати і хто їх пропонує.

Зранку, 16 липня, Рада вже призначила нового прем'єр-міністра. Ним став колишній очільник державних компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта", а також голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Новий очільник уряду вже подав список можливих міністрів. Вони обіймуть свої посади, якщо парламент ухвалить відповідне рішення.

Сергій Корецький визначає, з ким буде працювати протягом каденції як прем'єр-міністр. Він має право обирати:

першого віцепрем’єр-міністра;

міністра енергетики;

віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики України – міністра культури;

віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

міністра молоді та спорту;

міністра освіти і науки;

міністра внутрішніх справ;

міністра аграрної політики та продовольства;

міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту;

міністра у справах ветеранів України;

міністра економіки та довкілля;

міністра охорони здоров'я;

міністра фінансів України;

міністра юстиції;

міністра соціальної політики, сім’ї та єдності;

міністра цифрової трансформації України.

Натомість лише президент України визначає та подає до Ради імена кандидатів на посади міністра закордонних справ та міністра оборони.

Нині список від прем'єра вже переглядає Рада. Відбудеться голосування. Корецький вирішив взяти у свою команду нових людей, окрім міністра охорони здоров'я – ним залишається Віктор Ляшко – та міністра спорту, посаду якого обійматиме Матвій Бідний. Очікувано також, що міністром енергетики та першим віцепрем'єр-міністром залишиться Денис Шмигаль.

Кандидати від Володимира Зеленського ще невідомі. Проте раніше йшлося, що МЗС і далі очолюватиме Андрій Сибіга, а Міноборони передадуть в управління Ігоря Клименка – колишнього главу МВС.

До слова, народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що після голосування за відомих кандидатів може відбутися ще одне засідання фракції "Слуга народу", де йтиме мова про кандидатуру на посаду міністра оборони. За його словами, орієнтовно це питання обговорюватимуть о 16:00 16 липня. До цього часу міністра не призначать.

Раніше низка депутатів говорила про те, що вони не хотіли б голосувати за новий Кабмін "пакетом". Проте, радше за все, саме так народні обранці ухвалюватимуть рішення й не будуть розглядати окремо кандидатів, крім тих, кого пропонуватимуть на Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Після цього, відповідно до законодавства, у відставку автоматично пішов увесь склад Кабінету Міністрів. Рішення підтримали 258 народних депутатів.

У президента Зеленського пояснили зміну складу Кабміну тим, що країні потрібні швидші рішення та оновлення влади. Президент анонсував нову політичну стратегію, за якою окремі посадовці відповідатимуть за ключові міжнародні напрями співпраці.