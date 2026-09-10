Ситуація може змінитися: посол зробив заяву про обмеження для українців у Польщі

У Польщі наразі немає жодних змін щодо статусу чи обмеження перебування військовозобов'язаних громадян України. Посол Василь Боднар сказав, чи може щось змінитись у законі.

Політичні заяви та реальні перспективи зміни законодавства щодо українців

У Польщі наразі немає жодних законодавчих змін щодо статусу чи обмеження перебування військовозобов'язаних громадян України. Всі вони в країні надалі розглядаються як звичайні іноземці з належним правовим захистом. Про це розповів посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю проєкту "Хід Тузова" на Апостроф TV.

За його словами, будь-які чутки про запровадження окремих обмежень для чоловіків наразі не відповідають дійсності. Наразі це неможливо зробити на законодавчому рівні.

Дипломат звернув увагу на гучні заклики окремих польських діячів змінити підхід до перебування українців. Зокрема, він пригадав виступ польського посадовця Матеуша Моравецького, який зараз просуває новий політичний проєкт "Розвиток Плюс".

За оцінкою Василя Боднара, такі заяви є виключно політичними деклараціями для привернення уваги виборців, а їхнє практичне втілення наразі фізично неможливе.

Водночас посол не виключив, що ситуація теоретично може зазнати змін у разі формування нового польського уряду, якщо урядовці зроблять таке завдання власним трендом.

До слова, в інтерв'ю 24 Каналу політичний аналітик Віталій Кулик зазначив, що влада дійсно не хоче реагувати на випадки тиску польського суспільства на українців, а тому такі заяви й надалі впливатимуть на права людей у Польщі.

Потрібен запит, який би кимось згенерувався на нормальні дружні стосунки до українців. Цього ж ми не спостерігаємо,

– зазначав експерт.

Нагадаємо, польська опозиційна партія "Право і справедливість" заявила, що в разі перемоги на виборах 2027 року стане можливою депортація українських чоловіків призовного віку, які не працюють у Польщі легально.

Натомість МВС країни розкритикувало цю ідею, назвавши її "абсурдом і популізмом". У відомстві наголосили, що людей, які порушують польське законодавство, депортувати можуть вже зараз, без прив'язки до статі чи статусу.