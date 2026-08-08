Військова пенсія в Україні: коли захисники можуть йти на законний відпочинок

Законодавство встановлює чіткий вік, коли військові можуть вийти на пенсію за вислугою років. Страховий стаж визначається за даними, які наявні в персоніфікованому обліку Пенсійного фонду України.

Коли військовий може вийти на пенсію за вислугою років

Для визначення віку, коли військовий може законно вийти на пенсію важливим є період, протягом якого за людину сплачувалася страхові внески в необхідному розмірі, тобто не меншому за мінімальний. Якщо цивільним особам потрібно від 15 до 33 років стажу, залежно від віку, то для військових цей період є сталим. Про це йдеться в статті від команди військового адвоката Романа Лихачова.

До 1 січня 2004 року стаж визначався за записами в трудовій книжці. Проте якщо її немає, то дані можна підтвердити через:

реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

довідки підприємств, установ чи організацій;

виписки з наказів;

відомості про нарахування та виплату заробітної плати;

письмові трудові договори;

інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Військовий для виходу на пенсію за віком повинен мати 25 і більше років страхового стажу. Проте під час воєнного стану на пенсію не можна звільнити чоловіків, вік яких ще є в межах мобілізаційного віку та вони придатні за станом здоров'я.

Експерти повідомили, що під час оформлення пенсії Пенсійний фонд може не врахувати окремі періоди стажу, або незаконно відмовити в призначенні пенсії. Військовий цілком має право оскаржувати таке рішення.

Нагадаємо, розмір пенсії військових теж залежить від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Учасники бойових дій мають гарантований мінімальний рівень пенсійного забезпечення – не менше, ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Якщо після всіх розрахунків пенсія разом із доплатами є меншою за встановлений державою мінімум, військовому щомісяця доплачують різницю до гарантованої суми.

При цьому один місяць служби в зоні бойових дій зараховується як три місяці страхового стажу, що дає змогу швидше виконати вимоги для призначення пенсії