"Малювали" показники: посадовці ТЦК створили понад 200 зайвих записів про мобілізованих

Офіс Генерального прокурора викрив вісьмох чинних та колишніх посадовців ТЦК, які вчинили махінації із системою електронного обліку "Оберіг". Чиновники оформлювали вигадану мобілізацію для людей, які насправді вже проходили службу, або не були призвані.

Наймасштабніші схеми виявили в західних та східних областях

Схеми, згідно з якими число мобілізованих в реєстрі "Оберіг" суттєво збільшувалося, діяли в різних областях. Загалом відомо, що посадовців ТЦК, які внесли щонайменше 276 фейкових записів до системи електронного обліку "Оберіг". Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Чиновники оформлювали вигадану мобілізацію для людей, які не приходили до територіальних центрів і не проходили ВЛК. Також вони зазначали мобілізованими вже загиблих людей; тих, хто вчинив СЗЧ і чинних бійців.

За даними слідства, використовуючи службовий доступ до системи та власні кваліфіковані електронні підписи, вони змінювали облікові дані військовозобов’язаних,

– йдеться в повідомленні.

У результаті таких маніпуляцій до бази потрапляли відомості про нібито успішне проходження військово-лікарських комісій, призов та відправку громадян до бойових підрозділів. Проте насправді ці чоловіки не були мобілізовані безпосередньо їхніми ТЦК.

Найбільший обсяг зловживань правоохоронці зафіксували у Львові та Ужгороді, де посадовці створили щонайменше 239 фіктивних записів. Про підозру повідомили трьом службовцям ТЦК, серед яких виконувач обов’язків начальника та двоє колишніх керівників.

У Луганській області на підробці облікових карток 28 осіб викрили трьох екскерівників районних ТЦК. Відомо, що такі дії допомагали сховати військовозобов’язаного від призову після закінчення терміну його бронювання. До реєстру свідомо вносили неправдиві дані про людей, частина з яких вже проходила військову службу. Одна особа натомість перебувала у статусі зниклої безвісти за особливих обставин.

Подібні схеми викрили також у Вінницькій та Чернігівській областях, де місцеві керівники ТЦК встигли оформити фіктивну службу для 9 осіб.

Загалом правоохоронці розслідують чотири кримінальні провадження за фактами службового підроблення та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем.

Посадовців ТЦК викрили на внесенні неправдивих даних в "Оберіг" / Фото ОГП

Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність за статтею про несанкціоновану зміну інформації та службове підроблення. Санкції статті Кримінального кодексу передбачають покарання у вигляді 34 000 – 68 000 гривень штрафу, виправних робіт, або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Зауважимо, що подібні фальсифікації спотворюють реальну статистику мобілізаційного резерву держави та створюють ризики для прозорості військового обліку. Для громадян це означає посилення цифрового контролю та додаткові перевірки даних у реєстрах, аби усунути наявність помилкових або маніпулятивних записів.

Нагадаємо, додатково на Закарпатті після перевірок роботи ТЦК відкрили кілька кримінальних проваджень через про можливі порушення, виявлені під час перевірки діяльності територіальних центрів комплектування. Трьом військовослужбовцям уже повідомили про підозру.

У ЗМІ також проаналізували, що в судах розглядають справи, пов’язані з діями та рішеннями ТЦК під час мобілізації. Зараз судді перевіряють не лише сам факт мобілізації чи притягнення до відповідальності, а й те, чи дотрималися працівники ТЦК встановленої процедури та прав людини.

Тобто для військовозобов’язаних важливо, як саме ТЦК оформлював документи, вручав повістки, проводив процедури та приймав рішення. Порушення процедури можуть стати підставою для оскарження дій або рішення в суді.