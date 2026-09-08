Про результати моніторингів розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про підозри працівникам ТЦК?

В одному з районних ТЦК, де раніше фіксували порушення та неналежні умови перебування людей, провели ремонт і покращили умови. Також в області призначили нового тимчасового виконувача обов'язків керівника обласного ТЦК.

Зміни відбулися і в керівництві районних територіальних центрів комплектування. Крім того, у ТЦК встановили камери відеоспостереження та запровадили окремий телефон для оперативного зв'язку з родичами людей, яких доставляють до центрів.

Окремим результатом перевірок стали кримінальні провадження. За матеріалами проведених моніторингів відкрили кілька справ, а трьом військовослужбовцям ТЦК уже повідомили про підозру.

Закривати очі на порушення прав громадян ніхто не буде. Працюємо далі,

– заявив Лубінець.

Водночас перевірки ТЦК на Закарпатті тривають, а правоохоронці мають встановити всі обставини можливих порушень.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомляв про кричущі порушення, які виявив його представник Крючков під час перевірки військкоматів на Закарпатті.

Найбільше занепокоєння під час перевірки викликала ситуація у Берегівському районному ТЦК та СП. Там сотні військовозобов’язаних могли незаконно утримувати у приміщенні центру, зокрема людей, які мали чинні відстрочки від мобілізації. Їм нібито не дозволяли залишати територію ТЦК, а відстрочки могли анулювати без передбачених законом процедур.

Під час моніторингу, зокрема, виявили випадки блокування виходів для військовозобов’язаних, скасування відстрочок без проведення засідань відповідних комісій та внесення недостовірної інформації до державної системи. Як зазначається, для позбавлення людей законних прав посадовці могли використовувати фіктивні рапорти.

Окремо перевірка виявила неналежні умови перебування на збірному пункті. Йдеться про незадовільний санітарний стан туалетів, а також нестачу питної води, постільної білизни, ковдр і засобів гігієни.

За словами Дмитра Лубінця, лише протягом липня його представнику вдалося домогтися звільнення 11 людей, яких, за його інформацією, незаконно утримували у цьому ТЦК. Ще двох громадян звільнили безпосередньо під час проведення перевірки.