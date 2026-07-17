Після візиту до ТЦК адвокатка отримала інвалідність: Лубінець заявив про випадок у Харкові

Від незаконних дій службовців ТЦК страждають не тільки військовозобов'язані, але й навіть їхні захисники. Непоодинокі випадки побиття й образ в бік адвокатів кажуть про те, що право на захист людини для посадовців нічого не означає.

Посадовець ТЦК не поніс відповідальність за побиття адвокатки

Минулого року в Харкові адвокатка приїхала, аби захищати інтереси свого клієнта, якого мобілізували. Проте замість діалогу вона отримала травми, а згодом внаслідок цього їй встановили інвалідність. Про гучний випадок розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

У березні жінка мала виконувати свій обов'язок у Київському районному ТЦК та СП у Харкові. Але її не допустили до клієнта. Ба більше, службовці застосували силу проти адвокатки й серйозно побили.

Нині жінці встановлено III групу інвалідності. Аби довести незаконність дій ТЦК, вона звернулася до Європейського суду з прав людини.

Адвокатка пережила лікування тяжких травм, операцію та реабілітацію, а за цей час працівника центру комплектування, який винен в побитті, так і не встановили. Правоохоронці, маючи заяву від жінки, але не змогли ні нормально допитати працівників, ні провести ефективні дії для розслідування кримінального злочину.

Це просто немислимо: як адвокат, який прийшов виконувати свій професійний обов'язок, опинився на лікарняному ліжку? Якщо за право бути адвокатом людина платить власним здоров'ям, то це вже питання не окремого інциденту. Це тривожний сигнал для всієї системи правосуддя,

– написав Дмитро Лубінець.

Суд втрутився, аби змусити правоохоронців все ж почати розслідування, а ДБР уже відкрило окреме кримінальне провадження щодо можливої службової недбалості працівників поліції.

Проте на правосуддя постраждала очікує вже понад рік і сподівається, що ЄСПЛ допоможе покарати посадовця, який серйозно перевищив свої повноваження.

Омбудсман вимагає, аби компетентні органи відреагували на інцидент і факт перешкоджання законній діяльності адвоката та побиття, а також на те, що розслідування злочину затягується.

Випадок не єдиний

Комітет захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Харківської області повідомляє, що за рік фізичну силу застосували проти 17 адвокатів під час їхньої роботи. Іноді на захисників тиснули ще й психологічно, або погрожували мобілізацією. Таким чином держава не може гарантувати право на захист.

До слова, адвокат Руслан Ружицький в коментарі 24 Каналу пояснив, що працівники ТЦК не мають права силою затримувати людей на вулиці та доставляти їх до центру комплектування для оновлення даних чи мобілізації. Такі повноваження має лише поліція і лише щодо військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку.

За словами експерта, представників ТЦК можуть притягнути до відповідальності за перевищення повноважень або завдання тілесних ушкоджень, але для цього потрібне розслідування ДБР і прокуратури. Адвокат радить фіксувати можливі порушення на відео, адже саме такі докази можуть допомогти довести незаконні дії службовців