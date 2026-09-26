Поділ майна після розлучення: чи доведеться сплачувати податки з отриманого

Питання сплати податків з поділеної нерухомості, автівок або грошей подружжя, хвилює багатьох людей, які розлучаються. Проте законодавство щодо цього має доволі чітку відповідь.

У ДПС пояснили, чи потрібно платити податки після поділу майна подружжя

Встановлене правило однаково діє незалежно від того, як саме колишнє подружжя поділило сумісну власність: за рішенням суду чи за добровільною домовленістю. Квартири, автомобілі чи гроші, отримані після розлучення, не вважаються оподатковуваним доходом громадянина. Про це повідомили в Державній податковій службі України.

Якщо один із колишнього подружжя отримує у власність квартиру, машину або грошову компенсацію, вартість такого майна не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. З цих статків також не утримується військовий збір.

Доходи, які відповідно до Податкового кодексу України не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи, звільняються і від військового збору. Випадок поділу спільного майна подружжя належить саме до таких доходів,

– йдеться в повідомленні.

У коментарі 24 Каналу адвокат юридичної компанії "Приходько та партнери" Юлія Панасюк розповіла, що дійсно не можна вважати оподатковуваним доходом квартиру, автомобіль, кошти або інше майно, отримане в результаті поділу спільної сумісної власності.

Проте експертка наголосила, що в цьому випадку йдеться саме про поділ спільного майна подружжя, а не про будь-яку передачу майна між колишніми чоловіком і дружиною.

Юлія Панасюк Адвокат ЮК "Приходько та партнери" Податкове звільнення передбачене підпунктом 165.1.13 Податкового кодексу України та поширюється на майно і кошти, отримані за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності, а також за добровільною домовленістю сторін відповідно до Сімейного кодексу. Причому чекати самого розлучення для поділу майна не обов’язково. Стаття 69 Сімейного кодексу дозволяє подружжю поділити спільне майно за взаємною згодою ще під час шлюбу.

Крім того, такий договір повинен бути нотаріально посвідчений. Перед поділом парі рекомендується чітко визначити, яке майно є спільною сумісною власністю, а яке належить одному з подружжя особисто. Перелік такого майна, його вартість, розмір і призначення грошової компенсації має бути прописано в договорі.

Адвокатка також радить проводити грошові розрахунки у спосіб, який дозволяє підтвердити їх призначення та те, що вони пов'язані саме з поділом спільного майна.

Не варто підміняти поділ майна договорами купівлі-продажу, дарування чи іншими правочинами без попередньої оцінки податкових наслідків, оскільки для таких операцій діють уже інші правила оподаткування.

За загальним правилом частки чоловіка та дружини у спільному майні є рівними, однак подружжя може домовитися про інший порядок його розподілу. Якщо домовитися не вдається, питання вирішується судом, який у передбачених законом випадках може відступити від принципу рівності часток,

– зазначила Юлія Панасюк.

Чи потрібно подавати річну декларацію про доходи

Отримання майна або коштів у результаті поділу спільної власності не зобов'язує людину подавати річну декларацію про майновий стан і доходи.

Якщо ж декларація подається з інших причин, вартість отриманої нерухомості чи коштів просто вказується у списку доходів, які не включаються до загального оподатковуваного доходу.

Юлія Панасюк дала громадянам практичну пораду: варто правильно юридично оформити саме поділ спільної сумісної власності. Адже податкові наслідки залежать не лише від того, хто фактично отримав квартиру чи гроші, а й від правової підстави, на якій відбулася така передача.

Нагадаємо, після розлучення майно не обов'язково потрібно ділити одразу. Закон передбачає трирічний строк для звернення до суду, але він починається з моменту, коли людина дізналася або могла дізнатися про порушення свого права на майно. Поділ можна здійснити за домовленістю через нотаріальний договір або через суд.

Також є норма про мирову угоду. Верховний Суд пояснив, що її можна укласти щодо поділу майна навіть на стадії касаційного розгляду. Однак розірвати шлюб таким чином не можливо, якщо у подружжя є неповнолітня дитина.