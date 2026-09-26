В ДПС разъяснили, нужно ли платить налоги после раздела совместного имущества супругов

Установленное правило действует одинаково независимо от того, как именно бывшие супруги разделили совместную собственность: по решению суда или по добровольной договоренности. Квартиры, автомобили или деньги, полученные после развода, не считаются налогооблагаемым доходом гражданина. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Если один из бывших супругов получает в собственность квартиру, автомобиль или денежную компенсацию, стоимость такого имущества не облагается налогом на доходы физических лиц. С этих доходов также не удерживается военный сбор.

Доходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Украины не включаются в общий налогооблагаемый доход физического лица, освобождаются и от военного сбора. Случай раздела совместного имущества супругов относится именно к таким доходам,

– говорится в сообщении.

В комментарии 24 Каналу адвокат юридической компании "Приходько и партнеры" Юлия Панасюк рассказала, что действительно нельзя считать налогооблагаемым доходом квартиру, автомобиль, денежные средства или иное имущество, полученное в результате раздела общей совместной собственности.

Однако эксперт подчеркнула, что в данном случае речь идет именно о разделе совместного имущества супругов, а не о любой передаче имущества между бывшими мужем и женой.

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Юлия Панасюк Адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Налоговая льгота предусмотрена подпунктом 165.1.13 Налогового кодекса Украины и распространяется на имущество и денежные средства, полученные по решению суда в результате раздела общей совместной собственности, а также по добровольной договоренности сторон в соответствии с Семейным кодексом. При этом ждать самого развода для раздела имущества не обязательно. Статья 69 Семейного кодекса позволяет супругам разделить совместное имущество по взаимному согласию еще во время брака.

Кроме того, такой договор должен быть нотариально заверен. Перед разделом супругам рекомендуется четко определить, какое имущество является общей совместной собственностью, а какое принадлежит одному из супругов лично. Перечень такого имущества, его стоимость, размер и назначение денежной компенсации должны быть прописаны в договоре.

Адвокат также советует проводить денежные расчеты таким образом, чтобы можно было подтвердить их назначение и то, что они связаны именно с разделом совместного имущества.

Не стоит заменять раздел имущества договорами купли-продажи, дарения или другими правовыми сделками без предварительной оценки налоговых последствий, поскольку для таких операций действуют уже другие правила налогообложения.

По общему правилу доли мужа и жены в общем имуществе равны, однако супруги могут договориться об ином порядке его распределения. Если договориться не удается, вопрос решается судом, который в предусмотренных законом случаях может отступить от принципа равенства долей,

– отметила Юлия Панасюк.

Нужно ли подавать имущество в годовую декларацию о доходах

Получение имущества или средств в результате раздела совместной собственности не обязывает человека подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах.

Если же декларация подается по другим причинам, стоимость полученной недвижимости или средств просто указывается в списке доходов, которые не включаются в общий налогооблагаемый доход.

Юлия Панасюк дала гражданам практический совет: следует правильно оформить с юридической точки зрения именно раздел общей совместной собственности. Ведь налоговые последствия зависят не только от того, кто фактически получил квартиру или деньги, но и от правового основания, на котором произошла такая передача.

Напомним, после развода имущество не обязательно нужно делить сразу. Закон предусматривает трехлетний срок для обращения в суд, но он начинается с момента, когда человек узнал или мог узнать о нарушении своего права на имущество. Раздел можно осуществить по договоренности через нотариальный договор или через суд.

Также существует норма о мировом соглашении. Верховный Суд пояснил, что его можно заключить в отношении раздела имущества даже на стадии кассационного рассмотрения. Однако расторгнуть брак таким образом невозможно, если у супругов есть несовершеннолетний ребенок.