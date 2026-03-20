Какое имущество подлежит разделу после развода?

Все имущество, приобретенное во время брака, считается общей собственностью супругов независимо от того, на кого оно оформлено, отмечается в Семейном кодексе.

Это касается квартир, частных домов и земельных участков. Право на долю имеет и тот из супругов, кто не получал дохода, но занимался бытом или воспитанием детей.

К слову, отдельно закон допускает раздел имущества между людьми, которые проживали одной семьей без официального брака, если они могут доказать факт совместного хозяйства.

На практике это означает, что даже после развода жилье часто остается в общей собственности, пока стороны не оформят раздел документально или через суд.

Когда начинается отсчет трехлетнего срока?

Трехлетний срок не привязан автоматически к дате развода. Он начинается с момента, когда человек узнал или мог узнать о нарушении своего права на имущество.

Если после развода один из бывших партнеров пользуется жильем, а другой не возражает, срок не истекает. Отсчет начинается тогда, когда возникает конфликт.

Например, вы развелись 5 лет назад, бывший муж остался жить в общей квартире, и вы не возражали. Но как только он решил ее продать без вашего согласия или сменил замки, перекрыв вам доступ – именно в этот день "включается" счетчик исковой давности,

– объясняет адвокат Алла Нерода.

В таких случаях даже через несколько лет после развода сохраняется возможность обратиться в суд, если нарушение произошло позже.

Можно ли поделить недвижимость без суда?

Раздел имущества можно оформить по договоренности сторон через нотариальный договор. В документе фиксируют, кому именно переходит квартира, дом или другая недвижимость.

Такой вариант позволяет избежать судебного спора и быстрее определить право собственности. Если договоренности достичь не удается, разделение происходит через суд.

Пока имущество остается в совместной собственности, каждый из совладельцев сохраняет свои права, но также возникают риски, связанные с пользованием и распоряжением жильем.

Обратите внимание! Продажа или иное отчуждение совместной недвижимости требует согласия обоих совладельцев. Если один из них заключает договор без согласования, такое соглашение может быть обжаловано в суде.

Почему подаренная квартира не делится?