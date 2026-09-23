Почему мировое соглашение было утверждено лишь частично

Гражданско-процессуальное законодательство позволяет сторонам урегулировать имущественный спор на любом этапе рассмотрения. Это означает, что муж и жена могут заключить мировое соглашение даже во время кассационного пересмотра. Так вывод сделал Верховный Суд по делу № 523/1545/22.

Судебный процесс между бывшими супругами начался из-за иска о расторжении брака и разделе нежилого помещения и земельных участков общей стоимостью более 1 миллиона гривен. Суды первой и апелляционной инстанций сначала удовлетворили иск, расторгли брак и разделили спорное имущество поровну между сторонами.

Однако в ходе рассмотрения дела в Верховном Суде бывшие супруги подали совместное заявление об утверждении мирового соглашения. Они самостоятельно распределили объекты недвижимости между собой и отказались от взаимных финансовых и имущественных претензий.

Верховный Суд проверил представленный документ и утвердил мировое соглашение в части раздела имущества, отменив решения предыдущих судов и прекратив производство по делу.

Реализуя принцип диспозитивности, стороны имеют право заключить мировое соглашение на любой стадии судебного процесса, в частности в суде кассационной инстанции (нормы статьи 408 ГПК Украины). Поскольку условия мирового соглашения о разделе имущества соответствуют требованиям закона и не нарушают прав третьих лиц, ВС утвердил его в этой части,

– отмечается в обзоре судебной практики.

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В то же время коллегия судей категорически отказалась утвердить условия мирового соглашения, касающиеся самого расторжения брака. Поскольку у супругов есть несовершеннолетний ребенок, закон требует расторжения брака исключительно в судебном порядке с обязательной оценкой невозможности дальнейшей совместной жизни.

Суд разъяснил, что условия мирового соглашения о расторжении брака при наличии детей противоречат императивным нормам Семейного кодекса Украины. Поэтому решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении брака оставили без изменений.

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Этот прецедент показывает, что участники имущественных споров могут существенно сэкономить семейный бюджет, если заключат мировое соглашение даже на заключительной стадии судебного разбирательства. Это позволяет избежать затянутых судебных разбирательств, расходов на повторные судебные сборы и дорогостоящих экспертиз по оценке имущества.

Однако следует учитывать, что упростить процедуру развода при наличии детей посредством мирового соглашения не удастся. Официальное расторжение брака всегда должно осуществляться на основании полноценного судебного решения.

Напомним, что, как подчеркивают адвокаты, бывшие супруги не получают свидетельство о разводе, если брак был расторгнут через суд. В таком случае факт прекращения отношений подтверждается именно судебным решением.

Но в органах ГРАГС люди могут получить бумажную выписку после внесения данных в государственный реестр.