Пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя: чи працює орган після атаки

Росія здійснила удар по Києву, внаслідок чого пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Відомо, що через атаку постраждали люди.

Росія атакувала Шевченківський район Києва

У п'ятницю, 25 вересня, Росія масовано атакувала Київ. У Шевченківському районі під удар потрапила будівля Вищої ради правосуддя. Про це йдеться в офіційній заяві ВРП.

Наразі на місці обстрілу працюють відповідні служби. Деякий час орган не зможе працювати.

Шестеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу, а масштаби руйнувань ще уточнюються.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації щодо масштабів пошкоджень,

– написали у ВРП.

Варто зазначити! Вища рада правосуддя є незалежним конституційним органом, який займається питаннями суддівського врядування та забезпечення незалежності судової влади. Вона бере участь у призначенні, звільненні й переведенні суддів, розглядає дисциплінарні питання щодо суддів, а також може тимчасово відсторонювати їх від роботи.

Нагадаємо, вранці 25 вересня під час атаки на Київ один з ударних дронів влучив у багатоповерхівку в Печерському районі. Влучання сталося приблизно о 8 ранку на рівні 10 – 11 поверхів. Відомо, що загинув 14-річний хлопець.

Кількість постраждалих протягом ранку зросла до 9 людей, 8 із них госпіталізували. Один із поранених перебував у важкому стані. На місці працювали рятувальники ДСНС, медики, поліція та вибухотехніки.

Крім того, за останню добу росіяни атакували медзаклад в Запоріжжі, де вдалося евакуювати п'ятьох цивільних. Один чоловік отримав легке поранення. Також під ударом була залізнична інфраструктура Полтавської області.