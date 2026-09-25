У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих безпілотників вдалося збити.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 07:30 сили ППО знешкодили 267 російських дронів типу "Шахед", "Гербера" та БпЛА інших типів.

Зафіксовано влучання на 16 локаціях а також падіння уламків на 4 локаціях.

Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, що уночі кілька регіонів перебували під ударами окупантів.

Серед них – Київщина. На Бориспільщині через влучання спалахнуло деревообробне підприємство – рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами наразі розбирають і проливають конструкції.

На Броварщині пошкоджено складську будівлю, а на Обухівщині – три приватні будинки та чотири легкові авто. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Столиця теж зазнала обстрілу. У Солом'янському районі через влучання в нежитлову будівлю сталося руйнування та загоряння покрівлі, а за іншою адресою спалахнула відкрита територія.

У Подільському районі палала шестиповерхова нежитлова будівля на рівні першого та другого поверхів.

Тим часом у Запоріжжі пошкоджені два медзаклади. Влада повідомила про одного постраждалого.