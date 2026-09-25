У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих безпілотників вдалося збити.
Як відпрацювала ППО?
За попередніми даними, станом на 07:30 сили ППО знешкодили 267 російських дронів типу "Шахед", "Гербера" та БпЛА інших типів.
Зафіксовано влучання на 16 локаціях а також падіння уламків на 4 локаціях.
Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Нагадаємо, що уночі кілька регіонів перебували під ударами окупантів.
Серед них – Київщина. На Бориспільщині через влучання спалахнуло деревообробне підприємство – рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами наразі розбирають і проливають конструкції.
На Броварщині пошкоджено складську будівлю, а на Обухівщині – три приватні будинки та чотири легкові авто. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Столиця теж зазнала обстрілу. У Солом'янському районі через влучання в нежитлову будівлю сталося руйнування та загоряння покрівлі, а за іншою адресою спалахнула відкрита територія.
У Подільському районі палала шестиповерхова нежитлова будівля на рівні першого та другого поверхів.
Тим часом у Запоріжжі пошкоджені два медзаклади. Влада повідомила про одного постраждалого.