В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских беспилотников удалось сбить.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 силы ПВО обезвредили 267 российских дронов типа "Шахед", "Гербера" и БПЛА других типов.

Зафиксированы попадания на 16 локациях, а также падение обломков в 4 точках.

Вражеское нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, что ночью несколько регионов находились под ударами окупантов.

Среди них – Киевщина. В Бориспольском районе из-за попадания вспыхнуло деревообрабатывающее предприятие – спасатели вместе с местной и добровольной пожарными командами сейчас разбирают и проливают конструкции.

На Броварщине повреждено складское здание, а на Обуховщине – три частных дома и четыре легковых автомобиля. Предварительно обошлось без пострадавших.

Столица тоже подверглась обстрелу. В Соломенском районе из-за попадания в нежилое здание произошло разрушение и возгорание кровли, а по другому адресу вспыхнула открытая территория.

В Подольском районе пылало шестиэтажное нежилое здание на уровне первого и второго этажей.

Тем временем в Запорожье повреждены два медучреждения. Власти сообщили об одном пострадавшем.