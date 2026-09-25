О последствиях атаки рассказал глава ОВА Михаил Семикин.

Что известно об утреннем ударе по Запорожью?

Из медицинского учреждения, которое обстреляли оккупанты, эвакуировали 5 человек. По предварительным данным, один мужчина получил легкие травмы. Других раненых пока нет.

Жуткие кадры последствий удара по медицинскому учреждению / Фото ОВА

Известно, что от утренней вражеской атаки пострадало еще одно медицинское учреждение Запорожья. Повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. К счастью, люди не пострадали.

В Запорожье повреждено еще одно медицинское учреждение / Фото ОВА

Напомним, утром Россия также совершила атаку на Киев. В Соломенском районе дрон попал в 25-этажный жилой дом на уровне 4-го этажа.

Также в Соломенском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. По предварительным данным, есть пострадавший.

В Подольском районе горело шестиэтажное нежилое здание на уровне первого и второго этажей.

Под ударом оказалась и Полтавская область. В Полтавском районе дрон поразил объект железнодорожной инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.