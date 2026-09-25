Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич в телеграме. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Обстрел железной дороги в Полтавской области 25 сентября: что известно?

Российские войска нанесли целенаправленный удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе Полтавской области. Предварительно, по данным ОВА, в результате попадания ударного беспилотника обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Эта очередная атака стала частью массированного воздушного террора, развернувшегося в 2026 году против украинской железнодорожной сети. Среди прочих, Полтавщина исторически и стратегически является ключевым транспортным узлом Украины, где пересекаются важные магистрали.

Укрзализныця тем временем призывает украинцев к максимальной осторожности и немедленному переходу в укрытие во время воздушных тревог. Также стоит помнить, что во время "красного" сигнала опасности движение поездов и отправление рейсов будут приостанавливаться.

Обратите внимание: оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что этой ночью враг нанес удар по Киеву реактивными беспилотниками. Последствия есть в нескольких районах – это поврежденные жилые и нежилые здания, также уже известно о пострадавшем человеке.