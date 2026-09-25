Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у телеграмі. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Обстріл залізниці на Полтавщині 25 вересня: що відомо?

Російські війська завдали цілеспрямованого удару по об'єкту залізничної інфраструктури у Полтавському районі Полтавської області. Попередньо, за даними ОВА, внаслідок влучання ударного безпілотника минулося без людських жертв та постраждалих.

Ця чергова атака стала частиною масованого повітряного терору, який розгорнувся у 2026 році проти української залізничної мережі. Серед інших і Полтавщина історично та стратегічно є ключовим транспортним хабом України, де перетинаються важливі магістралі.

Укрзалізниця тим часом закликає українців до максимальної обачності та негайного переходу в укриття під час повітряних тривог. Також варто пам'ятати, що під час "червоного" сигналу небезпеки рух поїздів і відправлення рейсів призупинятимуть.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї самої ночі ворог вгатив по Києву реактивними безпілотниками. Наслідки є у кількох районах – це пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, також вже відомо про постраждалу людину.