Российская армия продолжает воздушную атаку на Украину. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева ночью 25 сентября?

Воздушную тревогу в Киеве объявили 25 сентября ночью в 02:42, а длилась она до 04:10. По сообщениям Воздушных сил, к столице направлялись реактивные дроны российской армии. В частности, через Коцюбинское, Вышгород, Бровары и другие города Киевской области.

Киевляне слышали взрывы и работу сил Противовоздушной обороны. Из Борисполя местные жители сообщали о пожаре.

О последствиях обстрела Киева на момент публикации подробной информации от властей еще не поступало. Однако уже известно, что в Соломенском районе столицы произошло падение БПЛА на нежилое здание.

Атака на Украину продолжается.

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Добавим, что этой ночью враг также нанес удар по Полтавской области. Произошло попадание БПЛА по объекту железнодорожной инфраструктуры.