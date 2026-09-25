Про це повідомляє місцева влада.

Скільки людей постраждало від обстрілу?

Насамперед зауважимо, що від ворожої атаки загинув 14-річний хлопець.

Мер столиці Віталій Кличко поінформував, що у Києві наразі троє постраждалих від обстрілу. Їх доправили до лікарні. Один із поранених перебуває у важкому стані.

При цьому, поліція зазначає, що поранення отримали щонайменше 7 мешканців шістнадцятиповерхівки.

Удар припав по будинку на рівні 10 – 11 поверхів. Сталося це близько 8-ї ранку – майже одразу як у столиці оголосили повітряну тривогу.

На місці влучання працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС та медики. Інформація про постраждалих може уточнюватися – у такому разі ми неодмінно оновлюватимемо матеріал.

Наслідки удару по будинку в Печерському районі Києва: дивіться фото поліції

Нагадаємо також про інші обстріли українських міст. У Запорожжі під ударом росіян опинився медзаклад. Уночі ж окупанти били по залізничній інфраструктурі на Полтавщині.

Протягом ночі Київ та область також перебували під загрозою атаки. А ввечері 24 вересня вибухи прогриміли в Луцьку. Загалом Повітряні сили зафіксували запуск майже 300 дронів, більшість з них вдалося збити. Утім, на 16 локаціях сталися влучання.