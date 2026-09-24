Про це повідомило Суспільне.
Яка загроза для міста?
Російські війська продовжують атакувати українські міста. Повітряну тривогу жовтого рівня по всіх районах Волинської області оголосили після 22:21.
Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожого дрона у напрямку обласного центра.
Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з півночі,
– повідомили військові.
Вже близько 22:51 місцеві жителі почули звук вибуху, що прогримів у місті. За хвилину по всій Волинській області оголосили відбій загрози.
Місцева влада наразі не повідомляла про можливі наслідки атаки.
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