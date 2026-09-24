Про це повідомило Суспільне.

Яка загроза для міста?

Російські війська продовжують атакувати українські міста. Повітряну тривогу жовтого рівня по всіх районах Волинської області оголосили після 22:21.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожого дрона у напрямку обласного центра.

Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з півночі,

– повідомили військові.

Вже близько 22:51 місцеві жителі почули звук вибуху, що прогримів у місті. За хвилину по всій Волинській області оголосили відбій загрози.

Місцева влада наразі не повідомляла про можливі наслідки атаки.

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