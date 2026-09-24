Об этом сообщило Суспильне.
Какая угроза для города?
Российские войска продолжают атаковать украинские города. Воздушную тревогу желтого уровня во всех районах Волынской области объявили после 22:21.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеского дрона в направлении областного центра.
Реактивный БпЛА курсом на Луцк с севера,
– сообщили военные.
Уже около 22:51 местные жители услышали звук прогремевшего в городе взрыва. Через минуту по всей Волынской области объявили отбой угрозы.
Местные власти пока не сообщали о возможных последствиях атаки.
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