ШІ-асистенти прийдуть на допомогу: Мінцифри планує трансформувати роботу ЦНАПів

Міністерство цифрової трансформації пропонує покращити сервіс надання послуг у ЦНАПах. Уже 6 років триває трансформація системи на більш сучасну та зручну.

В Україні може змінитися робота сервісів ЦНАП

Наразі адміністративні послуги працюють у 90% українських громад, існує понад 5 300 точок ЦНАП. При цьому Мінцифра проводить Національний скринінг послуг, щоб покращувати та спрощувати необхідні для людей сервіси. Так, наприклад, Мінцифра робить так, щоб в центрах було менше паперів, а дані були більш цифровізованими. Про це повідомили на сайті Міністерства.

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Сервіси ЦНАПів тепер працюють через систему "Вулик", яка дозволила скасувати зайві довідки й загалом автоматизувати систему.

Далі в роботу планується впровадити штучний інтелект. Розробники створюють особливого ШІ-асистента, який виконуватиме просту роботу й звільнить руки адміністраторів для складніших завдань.

Крім того, люди зможуть порахувати собівартість послуг ЦНАПів. Так званий калькулятор вже розробляють та планують запустити в дію, зокрема для збереження часу людей.

Ми продовжуємо трансформацію, щоб адміністратори витрачали енергію виключно на допомогу українцям та пишалися саме своїм ЦНАПом,

– йдеться в повідомленні Мінцифри.

Чи можливі вибори через Дію?

Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков пояснив, що зараз неможливо гарантувати таємницю голосування, як цього вимагає Конституція України. Саме тому онлайн-вибори через застосунок не розглядаються, доки не з'явиться механізм, який забезпечить повну конфіденційність волевиявлення громадян.

Народний депутат Федір Веніславський зазначив, що держава розглядала ідею запровадження електронних повісток, які б надсилалися, зокрема, через Дію. Однак від неї відмовилися і повертатися до цього питання поки не планують.