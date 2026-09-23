ТЦК цим користується: коли нова постановка на облік може вплинути на відстрочку
Адвокат наголосив, що ТЦК можуть користуватися своїми повноваженнями та під виглядом законної постановки на облік залишати людей без відстрочки. Це стосується випадків, коли військовозобов'язаний ненароком потрапив на облік в інший центр комплектування.
Постановка на облік у чужому ТЦК "забирає" в людини відстрочку
Відомо про випадки, коли людина їде в інше місто чи район і там її затримують службовці ТЦК. Користуючись нагодою, недобросовісні представники можуть знівелювати правилами й поставити такого військовозобов'язаного в себе на облік. Звучить абсурдно, адже першочергово вони мають перевірити військово-облікові документи, а вже потім діяти за процедурою. Проте адвокат Роман Сімутін каже, що чужі центри комплектування можуть ставити людину на облік у себе, не запитуючи в неї нічого.
Так діє схема: ТЦК затримують чоловіка й реєструють його як "нового", не з'ясувавши, що він вже стоїть на обліку. Далі це дає службовцям право направити його на військово-лікарську комісію. Медики можуть визнати людину придатною до служби, тож її попередня відстрочка таким чином може бути скасована.
Про те, що у вас була відстрочка і потрібно поставити галочку – забувають. У деяких випадках можуть створити навіть видимість законності. Засідає комісія при ТЦК і вирішує, що відсутні підстави для надання відстрочки, або взагалі формулює відмову типу: у зв’язку зі зверненням такого-то органу, який вважає відстрочку фіктивною, приймає рішення скасувати відстрочку,
– зазначив експерт.
Відповідно, після такого в людини немає відомостей про відстрочку ні в Резерві+, ні в реєстрі "Оберіг".
Роман Сімутін додав, що лікарська комісія не може ініціювати перегляд чиєїсь відстрочки самостійно. Але у більшості випадків такі дії – незаконні, навіть якщо нібито надійшло звернення щодо військовозобов'язаного від Нацполіції. Але в згаданій схемі протиправність швидко набуває законного вигляду й мобілізацію оскаржити вже важче.
Проте звернення до суду ніколи не зайве, якщо йдеться про захист прав військовозобов'язаних і законну можливість мати відстрочку.
Нагадаємо, військовозобов'язаний має перебувати на військовому обліку в ТЦК за місцем проживання або реєстрації. Водночас трапляються випадки, коли людину без її відома переводять до іншого ТЦК, іноді навіть в іншій області. Про таке переведення людина може дізнатися, коли перевіряє дані в електронних реєстрах або намагається знятися з обліку.
Щоб повернутися на облік за місцем проживання, потрібно перевірити інформацію про свій військовий облік і подати заяву про зміну облікових даних та переведення. Якщо на рівні ТЦК проблему вирішити не вдається, можна звернутися до Міністерства оборони, а за необхідності – оскаржити ситуацію в суді.