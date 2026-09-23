Постановка на облік у чужому ТЦК "забирає" в людини відстрочку

Відомо про випадки, коли людина їде в інше місто чи район і там її затримують службовці ТЦК. Користуючись нагодою, недобросовісні представники можуть знівелювати правилами й поставити такого військовозобов'язаного в себе на облік. Звучить абсурдно, адже першочергово вони мають перевірити військово-облікові документи, а вже потім діяти за процедурою. Проте адвокат Роман Сімутін каже, що чужі центри комплектування можуть ставити людину на облік у себе, не запитуючи в неї нічого.

Так діє схема: ТЦК затримують чоловіка й реєструють його як "нового", не з'ясувавши, що він вже стоїть на обліку. Далі це дає службовцям право направити його на військово-лікарську комісію. Медики можуть визнати людину придатною до служби, тож її попередня відстрочка таким чином може бути скасована.

Про те, що у вас була відстрочка і потрібно поставити галочку – забувають. У деяких випадках можуть створити навіть видимість законності. Засідає комісія при ТЦК і вирішує, що відсутні підстави для надання відстрочки, або взагалі формулює відмову типу: у зв’язку зі зверненням такого-то органу, який вважає відстрочку фіктивною, приймає рішення скасувати відстрочку,

– зазначив експерт.

Відповідно, після такого в людини немає відомостей про відстрочку ні в Резерві+, ні в реєстрі "Оберіг".

Роман Сімутін додав, що лікарська комісія не може ініціювати перегляд чиєїсь відстрочки самостійно. Але у більшості випадків такі дії – незаконні, навіть якщо нібито надійшло звернення щодо військовозобов'язаного від Нацполіції. Але в згаданій схемі протиправність швидко набуває законного вигляду й мобілізацію оскаржити вже важче.

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Проте звернення до суду ніколи не зайве, якщо йдеться про захист прав військовозобов'язаних і законну можливість мати відстрочку.

Нагадаємо, військовозобов'язаний має перебувати на військовому обліку в ТЦК за місцем проживання або реєстрації. Водночас трапляються випадки, коли людину без її відома переводять до іншого ТЦК, іноді навіть в іншій області. Про таке переведення людина може дізнатися, коли перевіряє дані в електронних реєстрах або намагається знятися з обліку.

Щоб повернутися на облік за місцем проживання, потрібно перевірити інформацію про свій військовий облік і подати заяву про зміну облікових даних та переведення. Якщо на рівні ТЦК проблему вирішити не вдається, можна звернутися до Міністерства оборони, а за необхідності – оскаржити ситуацію в суді.