Оформление на учет в чужом ТЦК "взял" у человека отсрочку

Известны случаи, когда человек едет в другой город или район и там его задерживают сотрудники ТЦК. Пользуясь случаем, недобросовестные представители могут пойти наперекор правилам и поставить такого военнообязанного у себя на учет. Звучит абсурдно, ведь в первую очередь они должны проверить военно-учетные документы, а уже потом действовать по процедуре. Однако адвокат Роман Симутин говорит, что чужие центры комплектования могут ставить человека на учет у себя, не спрашивая у него ничего.

Схема работает следующим образом: ТЦК задерживают мужчину и регистрируют его как "нового", не выяснив, что он уже стоит на учете. Далее это дает служащим право направить его на военно-медицинскую комиссию. Медики могут признать человека годным к службе, поэтому его предыдущая отсрочка таким образом может быть отменена.

О том, что у вас была отсрочка и нужно поставить галочку, – забывают. В некоторых случаях могут даже создать видимость законности. Заседает комиссия при ТЦК и решает, что отсутствуют основания для предоставления отсрочки, или вообще формулирует отказ типа: в связи с обращением такого-то органа, который считает отсрочку фиктивной, принимает решение отменить отсрочку,

– отметил эксперт.

Соответственно, после этого у человека нет сведений об отсрочке ни в "Резерве+", ни в реестре "Оберег".

Роман Симутин добавил, что медицинская комиссия не может инициировать пересмотр чьей-либо отсрочки самостоятельно. Но в большинстве случаев такие действия – незаконны, даже если якобы поступило обращение в отношении военнообязанного от Нацполиции. Однако в упомянутой схеме противоправность быстро приобретает законный вид, и оспорить мобилизацию становится уже сложнее.

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Однако обращение в суд никогда не будет лишним, если речь идет о защите прав военнообязанных и законной возможности получить отсрочку.

Напомним, военнообязанный должен состоять на воинском учете в ТЦК по месту жительства или регистрации. В то же время бывают случаи, когда человека без его ведома переводят в другой ТЦК, иногда даже в другую область. О таком переводе человек может узнать, когда проверяет данные в электронных реестрах или пытается сняться с учета.

Чтобы вернуться на учет по месту жительства, необходимо проверить информацию о своем военном учете и подать заявление об изменении учетных данных и переводе. Если на уровне ТЦК проблему решить не удается, можно обратиться в Министерство обороны, а при необходимости – обжаловать ситуацию в суде.