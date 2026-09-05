Надіслали нову повістку "для уточнення даних": суд пояснив, чи треба йти за таким викликом

ТЦК і СП можуть надсилати повістки тільки для самостійних цілей виклику людини. Якщо підстав для повторного виклику громадянина з метою уточнення даних немає, то суд може визнати повістку незаконною.

Суд визнав незаконною повістку, надіслану військовозобов'язаному

Шостий апеляційний адміністративний суд довів, що центр комплектування не мав права надсилати військовозобов’язаному повторну повістку, врахувавши, що він вже уточнив свої військово-облікові дані відповідно до вимог. У справі №580/1156/26 чоловік не порушив ні строки, ні порядок, що визначений законодавством.

ТЦК сформував повістку на ім’я чоловіка з метою “уточнення даних”. Проте закон не передбачає потреби з’являтися за такою вимогою, бо вона не самостійна. Існує визначений перелік підстав, коли людину можуть викликати до ТЦК.

Враховуючи, що громадянин вже виконав вимогу закону й оновив дані, то викликати його для уточнення знову – безпідставно. У новій повістці, яку отримав чоловік, не було визначено мету явки. ТЦК лише використав загальну та невизначену формулу "для уточнення даних". Тобто позивач, на переконання суду, не мав реагувати на таку повістку.

Відповідно, як уточнює юристка Вікторія Драпайло, центр комплектування не міг вносити відомості про неприбуття чоловіка за викликом. Тому суд зобовʼязав ТЦК прибрати відомості про порушення правил військового обліку та скасувати ініційований розшук.

Нагадаємо, чинне законодавство не дозволяє вручати повістку жодним зі способів, крім особистої передачі військовозобов’язаному під підпис, зокрема, шляхом надсилання через Укрпошту. Електронні сервіси можуть використовуватися, але виключно для передачі інформації, а не прямого надсилання повісток.

Штраф за ігнорування повістки й не прибуття за викликом становить від 8 500 гривень і зростає до 34 000 гривень, якщо не був сплачений вчасно.