Суд признал незаконной повестку, направленную военнообязанному

Шестой апелляционный административный суд доказал, что центр комплектования не имел права направлять военнообязанному повторную повестку, учитывая, что он уже уточнил свои военно-учетные данные в соответствии с требованиями. По делу №580/1156/26 мужчина не нарушил ни сроки, ни порядок, установленные законодательством.

ЦКК оформил повестку на имя мужчины с целью "уточнения данных". Однако закон не предусматривает необходимости явки по такому требованию, поскольку оно не является самостоятельным. Существует определенный перечень оснований, при которых человека могут вызвать в ЦКК.

Учитывая, что гражданин уже выполнил требование закона и обновил данные, вызывать его для уточнения снова – необоснованно. В новой повестке, которую получил мужчина, не была указана цель явки. ТЦК лишь использовал общую и неопределенную формулировку "для уточнения данных". То есть истец, по мнению суда, не должен был реагировать на такую повестку.

Соответственно, как уточняет юрист Виктория Драпайло, центр комплектования не мог вносить сведения о неявке мужчины по вызову. Поэтому суд обязал ТЦК удалить сведения о нарушении правил воинского учета и отменить инициированный розыск.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, действующее законодательство не разрешает вручать повестку каким-либо иным способом, кроме личной передачи военнообязанному под подпись, в частности, путем отправки через Укрпошту. Электронные сервисы могут использоваться, но исключительно для передачи информации, а не для непосредственной отправки повесток.

Штраф за игнорирование повестки и неявку по вызову составляет от 8 500 гривен и увеличивается до 34 000 гривен, если не был уплачен своевременно.