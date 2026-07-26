Можно ли получить повестку онлайн

По состоянию на 2026 год украинское законодательство не предусматривает возможность вручения повестки в ТЦК и СП исключительно в электронном формате, сообщает "Судебно-юридическая газета". Это означает, почему сообщение, полученное через мессенджер, электронную почту, SMS или социальные сети, само по себе не считается надлежащей вручкой повестки.

Порядок уведомления военнообязанных определяется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", а также соответствующими постановлениями Кабинета Министров. Согласно действующим правилам, повестка должна быть вручена лично под подпись или иным способом, прямо предусмотренным законодательством.

В то же время электронные сервисы могут использоваться для информирования граждан или отправки уведомлений, однако они не заменяют официальную процедуру вручения повестки.

Какие способы вручения повестки являются законными

В настоящее время повестку могут вручить лично сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений или организаций, а также в других случаях, определенных законодательством.

Кроме того, повестки могут отправляться по почте заказным письмом в случаях, предусмотренных действующими нормативными актами. Если такая повестка оформлена в соответствии с требованиями законодательства, она имеет юридическую силу.

В то же время сообщения в Telegram, Viber, WhatsApp, SMS или электронное письмо без надлежащего оформления и вручения не являются официальной повесткой и сами по себе не создают для гражданина юридической обязанности явиться в ТЦК. При этом военнообязанные обязаны своевременно обновлять свои военно-учетные данные и выполнять требования законодательства о воинской обязанности и мобилизации.