Не чекайте біля зачинених дверей: юристка пояснила, що робити, коли до укриття не впускають

Навіть під час масованих атак по Україні з різних регіонів приходять повідомлення про зачинені укриття. Таким чином порушується головне право громадян на безпеку й захист.

Не впускають в укриття під час тривоги: що робити

Кричущі випадки, коли українці не можуть потрапити до укриття під час масованих атак, можна вважати порушенням законодавства. Це ж стосується випадків, коли укриття фактично непридатне для використання. Про це розповіла юристка та представник Уповноваженого Верховної Ради з захисту прав осіб, постраждалих від збройної агресії Ольга Алтуніна у своєму телеграмі.

Правниця зауважила, що утримувачі приміщень зі сховищами мають забезпечити безперешкодний доступ до них у будь-який час, адже ворог атакує як удень, так і вночі. Українці повинні користуватися об'єктами фонду захисних споруд під час сигналів повітряної тривоги, щоб він та його родина перебували у безпеці. Здавалося б, що це правило під час воєнного стану є беззаперечним.

Проте на практиці людина, прийшовши до укриття, може отримати відмову в користуванні. До прикладу, людей можуть не впускати, якщо вона не проживає будинку, де розташоване укриття. Бували випадки, коли утримувачі вимагати підтвердити місце реєстрації, мовляв, що сховище доступне "тільки для мешканців".

Найгірше, коли в укриття не можуть пройти люди з дітьми чи домашніми тваринами. Їх можуть не впустити лише через надумані правила.

Аби відстояти своє право на захист під час атаки, громадянин може зв'язатися з відповідальною за укриття особою. Фактично це перший крок, щоб потрапити до сховища. Контакти такої людини та інформація про місце зберігання ключів мають вказувати на вході.

Якщо укриття не відкривають – телефонуйте 102 або 101, назвіть точну адресу та повідомте, що під час повітряної тривоги неможливо потрапити всередину. Не залишайтеся чекати біля зачинених дверей під час атаки. Одразу шукайте найближче альтернативне укриття,

– повідомила Ольга Алтуніна.

Також правниця радить зробити фото чи відео, на якому видно факт недопуску до укриття. Звичайно, якщо це можливо й вам не загрожує небезпека. Зафіксувати варто також адресу, дату та час, коли до сховища не впускають.

Звернення можна направити в письмовому вигляді до органу місцевого самоврядування або балансоутримувача укриття.

Що робити, коли приміщення з укриттям недоступне

Представниця Омбудсмана також говорить, що іноді людин не можуть потрапити до доступного укриття, бо приміщення зачинене, заросло бур'янами, було затоплене, чи заблоковане, фактично не функціонує. Тоді за утримання такого об'єкта відповідальність несе балансоутримувач.

Офіс Уповноваженого з прав людини провів перевірку укриттів та визначив, що проблеми є в 93% сховищ, які в Дії були позначені як доступні. При цьому 80 укриттів не працювали зовсім.

Тому раджу не чекати наступної повітряної тривоги, а заздалегідь перевірити найближче укриття, де розташований вхід, чи він відкритий, чи є на вході контакти відповідальної особи, скільки часу займає дорога та де розташоване найближче альтернативне укриття. Якщо вже під час такої перевірки бачите проблему, зафіксуйте її та повідомте орган місцевого самоврядування або балансоутримувача,

– написала юристка.

Пам'ятайте, що у випадку, коли ви не можете скористатися укриттям, про це можна скаржитися управлінням ДСНС за номером 101, або поліції.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують посилити вимоги до утримання укриттів та відповідальність влади за безпеку людей. Законопроєкт №15397 передбачає, що захисні споруди мають бути герметичними та забезпеченими водою, електрикою, вентиляцією, опаленням, каналізацією, зв'язком, питною водою, ліками та необхідними речами. Також пропонують заборонити вилучення укриттів із державної та комунальної власності.

До слова, на базі застосунку Дія планують створити додаток, який інформуватиме громадян про повітряні загрози, рух ракет і дронів з офіційного джерела.