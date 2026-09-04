Які правила роботи під час тривог запроваджує уряд

Уряд вже запровадив нову систему розподілу повітряних тривог за рівнем небезпеки, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Передбачено два рівні:

жовтий – атака дронів;

червоний – підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.

При жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу. Однак для цього підприємства та установи повинні суворо дотримуватися вимог безпеки.

Зокрема, має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Там, де укриття або безпечного простору досі немає, уряд дає три місяці на вирішення цього питання.

Окремо передбачене маркування закладів. Усі установи та підприємства мають бути промарковані так, щоб люди могли зрозуміти, чи є там укриття або безпечний простір.

Що означатиме червоний рівень тривоги

За ракетної або комбінованої загрози правила будуть значно жорсткішими. Червоний рівень означатиме:

зупинку роботи підприємств та установ;

обов'язковий перехід людей в укриття;

дотримання вимог безпеки під час повітряної тривоги.

В уряді пояснюють зміни необхідністю одночасно враховувати безпеку людей та потреби економіки.

Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки,

– пояснив Корецький.

Водночас уряд наголошує, що економічна діяльність не має відбуватися ціною безпеки працівників та відвідувачів.

Також в межах запровадження нових правила у Києві скоротять комендантську годину. Відповідні зміни мають зробити пересування містом більш передбачуваним навіть за умов повітряної загрози. Зокрема, під час жовтого рівня загрози повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро.

Окремо наземний транспорт дублюватиме маршрут метро між станціями "Лісова" та "Дніпро".